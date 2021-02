Coronavirus, le ultime notizie di oggi sul Covid: cambiano i colori di Regioni e Province, solo 4 restano arancioni. Zone rosse a Bolzano e Perugia



Le ultime notizie sul Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo e i dati di oggi, lunedì 8 febbraio 2021. Ieri sono stati registrati 11.641 e 270 morti. Oggi cambio di colore per regioni e province italiane: la Sardegna è in zona gialla così come altre 16 Regioni. Restano arancioni solo Umbria, Sicilia, Puglia e provincia Autonoma di Bolzano. Micro-zone rosse a Bolzano, oltre che nella provincia di Perugia e in sei comuni del Ternano dopo focolai di varianti Covid inglese e brasiliana, oltre che in 27 comuni del Molise. In Abruzzo si fermano le scuole: via alla Dad alle superiori. Continua intanto la campagna di vaccinazione: da domani si parte con la distribuzione delle prime 250mila dosi di vaccino AstraZeneca agli under55 in primis a insegnanti e forze dell’ordine. Sospesa la sperimentazione del vaccino AstraZeneca in Sudafrica dato che il siero è meno efficace su questo tipo di mutazione. Nel mondo 2.317.162 vittime e oltre 106 milioni di contagi.

