Coronavirus, le ultime notizie di oggi sul Covid: domenica in zona gialla in quasi tutta Italia, da domani i nuovi colori di Regioni e Province



Le ultime notizie sul Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo e i dati di oggi, domenica 7 febbraio 2021. Ieri 13.442 nuovi casi su 282.407 tamponi e 385 morti per Covid. Da domani la Sardegna torna in zona gialla, come la maggior parte delle regioni italiane. Restano arancioni solo Umbria, Sicilia, Puglia e provincia Autonoma di Bolzano. Zona rossa nella provincia di Perugia dopo lo scoppio di focolai legati alle varianti Covid inglese e brasiliana. Da martedì al via la distribuzione delle prime 250mila dosi di vaccino AstraZeneca agli under55 in primis a insegnanti e forze dell’ordine. Più di un milione gli italiani vaccinati. Nel mondo oltre 2.3 milioni di morti e quasi 105 milioni di contagi. In Cina continua l’indagine del team Oms alla ricerca delle origini della pandemia. L’Australia punta a un certificato online per i vaccini.

