Coronavirus, le ultime notizie di oggi sul Covid: Italia pensa alla produzione del vaccino, convocate le aziende



Le ultime notizie sul Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo e i dati di oggi, martedì 23 febbraio 2021. Nell’ultimo bollettino del Ministero della salute registrati 9.630 nuovi contagi su 170.672 tamponi e 274 morti per Covid. Aumentano le zone rosse locali per l’aumento dei contagi dovuti alle varianti covid mentre il governo ha prolungato lo stop agli spostamenti tra Regioni fino al 27 marzo e imposto lo stop a visite a casa di parenti e amici in zona rossa. Toti: restrizioni più forti a Ventimiglia e Sanremo fino al 5 marzo. Si punta su vaccino: allo studio del governo la produzione in Italia, convocate le aziende. Ad oggi sono oltre 3.5 milioni le dosi del vaccino somministrate nel nostro Paese mentre sono 1.3 milioni le persone completamente vaccinate. Nel mondo oltre 11 milioni di casi e 2.4 milioni di morti covid. Gli Stati Uniti superano i 500mila morti. Merkel: “Lavorare uniti sul vaccino”

Continua a leggere



Le ultime notizie sul Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo e i dati di oggi, martedì 23 febbraio 2021. Nell’ultimo bollettino del Ministero della salute registrati 9.630 nuovi contagi su 170.672 tamponi e 274 morti per Covid. Aumentano le zone rosse locali per l’aumento dei contagi dovuti alle varianti covid mentre il governo ha prolungato lo stop agli spostamenti tra Regioni fino al 27 marzo e imposto lo stop a visite a casa di parenti e amici in zona rossa. Toti: restrizioni più forti a Ventimiglia e Sanremo fino al 5 marzo. Si punta su vaccino: allo studio del governo la produzione in Italia, convocate le aziende. Ad oggi sono oltre 3.5 milioni le dosi del vaccino somministrate nel nostro Paese mentre sono 1.3 milioni le persone completamente vaccinate. Nel mondo oltre 11 milioni di casi e 2.4 milioni di morti covid. Gli Stati Uniti superano i 500mila morti. Merkel: “Lavorare uniti sul vaccino”

Continua a leggere

Continua a leggere