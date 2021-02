Coronavirus, le ultime notizie di oggi sul Covid: nuovo Dpmc e misure fino a Pasqua, novità per per negozi, seconde case, spostamenti e cinema



Le ultime notizie sul Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo e i dati di oggi, sabato 27 febbraio 2021. Ieri 20.499 contagi su 235.404 tamponi e 253 morti per Covid, il tasso di positività sale al 6,3%. Nuovi colori delle Regioni dopo il monitoraggio dell’Iss: da lunedì Piemonte, Lombardia e Marche passano in zona arancione, Molise e Basilicata in zona rossa. Scuole chiuse in Campania e dad per le superiori nelle Marche. Prende forma il prossimo Dpcm anti-Covid, che sarà in vigore dal 6 marzo per un mese, per cui si verso una Pasqua blindata. Nella bozza circolata parrucchieri chiusi in zona rossa; cinema, teatri e musei riaprono il 27 marzo; dad almeno al 50% per le superiori. Continua la campagna vaccinale in Italia: ad oggi sono somministrate 4.074.575 dosi, 1.377.987 coloro che hanno già ricevuto il richiamo. Nel mondo oltre 113 milioni di contagi e più di due milioni e mezzo di vittime. Allarme Oms in Brasile: “Nuova ondata, è una tragedia”.

Continua a leggere



Le ultime notizie sul Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo e i dati di oggi, sabato 27 febbraio 2021. Ieri 20.499 contagi su 235.404 tamponi e 253 morti per Covid, il tasso di positività sale al 6,3%. Nuovi colori delle Regioni dopo il monitoraggio dell’Iss: da lunedì Piemonte, Lombardia e Marche passano in zona arancione, Molise e Basilicata in zona rossa. Scuole chiuse in Campania e dad per le superiori nelle Marche. Prende forma il prossimo Dpcm anti-Covid, che sarà in vigore dal 6 marzo per un mese, per cui si verso una Pasqua blindata. Nella bozza circolata parrucchieri chiusi in zona rossa; cinema, teatri e musei riaprono il 27 marzo; dad almeno al 50% per le superiori. Continua la campagna vaccinale in Italia: ad oggi sono somministrate 4.074.575 dosi, 1.377.987 coloro che hanno già ricevuto il richiamo. Nel mondo oltre 113 milioni di contagi e più di due milioni e mezzo di vittime. Allarme Oms in Brasile: “Nuova ondata, è una tragedia”.

Continua a leggere

Continua a leggere