Coronavirus, le ultime notizie di oggi sul Covid: oggi si decide su cambio colori delle Regioni, verso proroga del blocco spostamenti al 5 marzo



Le ultime notizie sul Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo e i dati di oggi, venerdì 11 febbraio 2021. Ieri 15.146 nuovi casi e 391 morti. Il tasso di positività nazionale risale intanto al 5,1%. Oggi si decide per il nuovo cambio di colori delle Regioni: occhi puntati su Umbria, Molise, Abruzzo e Toscana dopo il boom di contagi collegati alle varianti del virus. Verso proroga dello stop agli spostamenti tra Regioni fino al 5 marzo dopo l’incontro Stato Regioni. Procede la campagna vaccinale: distribuite già 2.827.378 di dosi e vaccinate con richiamo 1.256.500 persone. Ieri sono partite le somministrazioni del vaccino anti-Covid AstraZeneca riservato solo alle persone dai 18 ai 55 anni. Crollano i contagi tra operatori sanitari, Gimbe: “Probabile effetto vaccini anti covid”. Nel mondo sono 107.778.443 i contagi e 2,3 milioni i morti covid. La Germania prolungherà il blocco covid almeno fino al 7 marzo. In Francia oltre 300 casi di varianti nella Mosella, in Israele i giovani superano gli over 60 nei nuovi ricoveri.

