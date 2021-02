Coronavirus, le ultime notizie di oggi sul Covid: quasi tutti Italia in zona gialla, allarme Cts: “Troppa gente in strada nel weekend”



Le ultime notizie sul Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo e i dati di oggi, lunedì 1 febbraio 2021. Ieri 11.252 nuovi contagi e 237 morti. Da oggi quasi tutta Italia sarà in zona gialla, comprese Lombardia e Lazio, ma resta lo stop agli spostamenti tra Regioni. Solo 5 sono in zona arancione: Sardegna, Sicilia, Puglia, Umbria e Provincia autonoma di Bolzano. Studenti delle superiori tornano a scuola ovunque tranne che in Sicilia. Polemiche dopo gli assembramenti nelle città e nelle vie dello shopping nel weekend. L’allarme del Cts, Miozzo: “Rischio reale che la curva schizzi rapidamente verso numeri difficilmente gestibili”. Zampa: “Ora serve pugno duro”. Al via sempre da oggi la lotteria degli scontrini. Continua intanto la campagna di vaccinazione con Pfizer e Moderna, in attesa dell’arrivo dei primi sieri di AstraZeneca: 1.958.691 dosi di vaccino somministrate in Italia, in 617.867 hanno ricevuto la seconda dose. Nel Lazio si comincia con gli over 80. Nel mondo oltre 102 milioni di contagi e 2,2 milioni di morti. Usa: disparità nelle vaccinazioni, afroamericani indietro.

