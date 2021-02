Coronavirus, le ultime notizie di oggi sul Covid: verso nuovo decreto, stop agli spostamenti tra Regioni fino al 27 marzo



Le ultime notizie sul Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo e i dati di oggi, lunedì 22 febbraio 2021. Ieri altri 13.452 casi e 232 morti. Verso nuovo decreto Covid, oggi si riunisce il Cdm: chiesta la proroga dello stop agli spostamenti tra Regioni fino a fine marzo. Il ministro Speranza: “Con le varianti continuare con restrizioni è indispensabile”. Aumentano le zone rosse e le scuole chiuse per focolai collegati alle mutazioni del virus. Continua intanto la campagna di vaccinazione: in Italia somministrate finora 3.497.825 di dosi mentre sono 1.330.054 le persone che hanno già ricevuto il richiamo. Nel mondo oltre 111 milioni di casi di casi e quasi due milioni e mezzo di morti. Gli Stati Uniti raggiungono i 500mila decessi da inizio pandemia, il virologo Fauci: “Mai visto nulla di simile dal 1918”. In Israele 80 persone su 100 hanno avuto una dose di vaccino: il Paese verso la riapertura. Anche il Regno Unito si avvia verso la riapertura delle scuole a inizio marzo: oggi conferenza stampa di Boris Johnson.

