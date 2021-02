Coronavirus, nuovo piano vaccini, 14 milioni di dosi entro aprile, ultime notizie



Le ultime notizie sul Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo e i dati di oggi, giovedì 4 febbraio 2021. Nel bollettino di ieri 13.189 contagi e 476 morti Covid. Nel nostro paese dovrebbero arrivare 14 milioni di dosi di vaccino entro aprile con Astrazeneca a under 55 e Pfizer e Moderna ai più anziani. Dall’Aifa ok all’impiego di alcuni anticorpi monoclonali come farmaco anticovid in Italia. Sono 2.166.053 le dosi di vaccino finora somministrate, 808.306 hanno ricevuto anche la seconda dose. Anche a Papa Francesco è stato vaccinato. Si teme intanto che anche in Italia le varianti di coronavirus diventino dominanti. In Umbria due casi sospetti di ceppo brasiliano. Riapertura impianti sci, le linee guida: mascherine FFP2 obbligatorie e capienza al 50%. Nel mondo quasi 105 milioni di contagi e 2,2 milioni di morti. Il Regno Unito supera i dieci milioni di vaccinati con la prima dose. Il Messico autorizza il vaccino russo Sputnik V, in Cina continua la missione degli esperti Oms al lavoro sul Coronavirus. La Francia ha registrato altri 26.362 casi e presto produrrà vaccino Moderna e poi quello Pfizer. In Germania quasi 1000 morti in un giorno. In Catalogna primo caso di variante sudafricana.

