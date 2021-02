Coronavirus ultime notizie 21 febbraio



Le ultime notizie sul Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo e i dati di oggi, sabato febbraio 2021. Nel bollettino di ieri segnalati 14.931 contagi su 306.078 tamponi e 251 morti per Covid. Allarme variante inglese: in Puglia scuole chiuse e dad fino al 5 marzo. L’indice Rt nazionale si avvicina a quota 1 (0,99): ragion per cui diverse Regioni da oggi cambiano colore e dovranno inasprire le norme anti contagio per frenare la circolazione del virus. Si tratta di Campania, Emilia Romagna e Molise. Ancora nessuna Regione in zona rossa. Intanto, per quanto riguarda i vaccini, si va verso il via libera ad AstraZeneca anche fino ai 65 anni. Ma l’azienda comunica taglio di circa il 15% su dosi in consegna. Nel mondo 110.822.611 di casi e quasi due milioni e mezzo di morti.

Continua a leggere



Le ultime notizie sul Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo e i dati di oggi, sabato febbraio 2021. Nel bollettino di ieri segnalati 14.931 contagi su 306.078 tamponi e 251 morti per Covid. Allarme variante inglese: in Puglia scuole chiuse e dad fino al 5 marzo. L’indice Rt nazionale si avvicina a quota 1 (0,99): ragion per cui diverse Regioni da oggi cambiano colore e dovranno inasprire le norme anti contagio per frenare la circolazione del virus. Si tratta di Campania, Emilia Romagna e Molise. Ancora nessuna Regione in zona rossa. Intanto, per quanto riguarda i vaccini, si va verso il via libera ad AstraZeneca anche fino ai 65 anni. Ma l’azienda comunica taglio di circa il 15% su dosi in consegna. Nel mondo 110.822.611 di casi e quasi due milioni e mezzo di morti.

Continua a leggere

Continua a leggere