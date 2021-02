Coronavirus ultime notizie 26 febbraio



Le ultime notizie sul Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo e i dati di oggi, venerdì 26 febbraio 2021. Nuovo monitoraggio dell’Iss con l’indice di contagio Rt che potrebbero portare a cambio di colore per alcune regioni. Attesa anche per la prima bozza del nuovo dpcm del Governo Draghi che sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile. Ieri nuova impennata di casi con 19.886 contagi e 308 morti per Covid. Nuove zone rosse e arancioni a livello locale in Italia per arginare il contagio. La campagna vaccinale fa segnare quasi 4 milioni di dosi somministrate. L’Aifa verso l’ok a una dose unica di vaccino anti covid ai guariti. L’Europa apre a un passaporto vaccinale: Piano Ue per muoversi in estate. Von der Leyen: vaccineremo 70% europei adulti entro fine estate. Nel mondo oltre due milioni e mezzo di decessi covid e 113 milioni di contagi. In Usa Biden esulta: “50 milioni di vaccinazioni, siamo in anticipo di settimane”. Via libera da Fda a conservazione vaccino Pfizer in normali frigo. La Francia da l’ok a utilizzo anticorpo monoclonale contro la Covid.

