Coronavirus, ultime notizie, 4 regioni diventano arancioni, ieri 13.532 nuovi casi di Covid



Le ultime notizie sul Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo e i dati di oggi, domenica 14 febbraio 2021. Nell’ultimo bollettino 13.532 nuovi casi e 311 morti covid. È ancora la Lombardia la regione con il più alto numero di infezioni giornaliere. Monitoraggio Iss: Rt in Italia sale a 0,95, variante inglese presente nel 20 per cento dei casi. Oggi cambio di colori per le Regioni: la Sicilia diventa zona gialla insieme ad altre 14 Regioni, passano in fascia arancione Toscana, Abruzzo, Provincia autonoma di Trento e Liguria, che vanno a fare compagnia all’Umbria. Prorogato lo stop agli spostamenti tra Regioni fino al 25 febbraio. Chiesta la possibile riapertura graduale di cinema, palestre e teatri. Cts: “Se ci sono rischi da varianti, costretti a chiudere le scuole”. Continua la campagna vaccinale: somministrate 2.935.985 di dosi e vaccinate con richiamo 1.279.228persone. Nel mondo sono oltre 108 milioni i contagi e 2,3 milioni i morti covid.

Continua a leggere



Le ultime notizie sul Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo e i dati di oggi, domenica 14 febbraio 2021. Nell’ultimo bollettino 13.532 nuovi casi e 311 morti covid. È ancora la Lombardia la regione con il più alto numero di infezioni giornaliere. Monitoraggio Iss: Rt in Italia sale a 0,95, variante inglese presente nel 20 per cento dei casi. Oggi cambio di colori per le Regioni: la Sicilia diventa zona gialla insieme ad altre 14 Regioni, passano in fascia arancione Toscana, Abruzzo, Provincia autonoma di Trento e Liguria, che vanno a fare compagnia all’Umbria. Prorogato lo stop agli spostamenti tra Regioni fino al 25 febbraio. Chiesta la possibile riapertura graduale di cinema, palestre e teatri. Cts: “Se ci sono rischi da varianti, costretti a chiudere le scuole”. Continua la campagna vaccinale: somministrate 2.935.985 di dosi e vaccinate con richiamo 1.279.228persone. Nel mondo sono oltre 108 milioni i contagi e 2,3 milioni i morti covid.

Continua a leggere

Continua a leggere