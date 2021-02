Cosa sappiamo sulla variante inglese tra i bambini e nelle scuole



Nelle ultime settimane sono aumentati i casi di Coronavirus tra i bambini e in ambito scolastico, spesso collegati alla circolazione della variante inglese del Covid-19. Anche se non ci sono ancora prove e conferme ufficiali, è un dato di fatto che in molte regioni, soprattutto dell’Italia centrale, si sia tornati alla didattica a distanza per fermare la trasmissione del contagio, avvenuta tra studenti e personale. Il virologo Burioni: “Attenzione alle scuole con questa nuova mutazione molto più contagiosa”.

