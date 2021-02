Cosa si può fare nel fine settimana in zona gialla: le regole per alberghi, ristoranti e spa



Bar e ristoranti aperti fino alle 18, alberghi, spa, terme e centri commerciali, seconde case, spostamenti, musei e mostre: cosa si può fare e cosa invece resta vietato in base ai decreti e dpcm anti-Covid in vigore nel prossimo fine settimana, il primo del mese di febbraio con quasi tutta Italia in zona gialla.

Continua a leggere



Bar e ristoranti aperti fino alle 18, alberghi, spa, terme e centri commerciali, seconde case, spostamenti, musei e mostre: cosa si può fare e cosa invece resta vietato in base ai decreti e dpcm anti-Covid in vigore nel prossimo fine settimana, il primo del mese di febbraio con quasi tutta Italia in zona gialla.

Continua a leggere

Continua a leggere