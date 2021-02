Covid, a San Marino ancora zero vaccinati: accordo con la Russia per usare Sputnik V



“Step di controllo superati e standard di garanzia e di sicurezza estremamente elevati” assicurano dalla Repubblica di San Marino, annunciano l’accordo col fondo sovrano di Mosca per le prime dosi di vaccino anti-covid. Ad oggi, nonostante un protocollo con l’Italia, non è arrivata neanche una dose da Roma: “Ma la scelta dello Sputnik non c’entra con la geopolitica, è mera esigenza”. Il piccolo enclave nel territorio europeo diventa il 31esimo Paese al mondo a dare l’ok al vaccino di Mosca.

