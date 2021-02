Covid, Crisanti: “Gli anticorpi monoclonali sono uno spreco di soldi senza precedenti”



Secondo il professor Andrea Crisanti, direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova, gli anticorpi monoclonali “vanno bene per chi non ne ha bisogno. Perché fondamentalmente hanno un effetto per i casi moderati e non gravi” di Covid-19. Per questo rappresentano “uno spreco di soldi senza precedenti.”

Continua a leggere



Secondo il professor Andrea Crisanti, direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova, gli anticorpi monoclonali “vanno bene per chi non ne ha bisogno. Perché fondamentalmente hanno un effetto per i casi moderati e non gravi” di Covid-19. Per questo rappresentano “uno spreco di soldi senza precedenti.”

Continua a leggere

Continua a leggere