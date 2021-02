Covid, L’Italia chiude i voli al Brasile. Gli italiani bloccati: “Fateci tornare”



L’Italia ha deciso di chiudere gli aeroporti per il voli che arrivano dal Brasile per evitare la diffusione della variante brasiliana di Coronavirus. L’ordinanza firmata e rinnovata fino al 15 febbraio dal Ministero della Salute non prevede alcuna eccezione. A Fanpage.it Giuseppe racconta il dramma dei familiari dei residenti italiani bloccati in Brasile: “Fateli tornare a casa”.

Continua a leggere



L’Italia ha deciso di chiudere gli aeroporti per il voli che arrivano dal Brasile per evitare la diffusione della variante brasiliana di Coronavirus. L’ordinanza firmata e rinnovata fino al 15 febbraio dal Ministero della Salute non prevede alcuna eccezione. A Fanpage.it Giuseppe racconta il dramma dei familiari dei residenti italiani bloccati in Brasile: “Fateli tornare a casa”.

Continua a leggere

Continua a leggere