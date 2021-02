Covid, monitoraggio ISS: “Rt sfiora 1, incidenza di 135 casi per 100mila abitanti



Aumenta l’indice Rt medio in Italia: tra il 27 gennaio e il 9 febbraio è stato pari a 0,99 (range 0,95- 1,07). Cresce anche l’incidenza dei casi, pari a 135,46 per 100.000 abitanti. Secondo l’Istituto Superiore di Sanità si tratta di un valore lontano “da livelli (50 per 100.000) che permetterebbero il completo ripristino sull’intero territorio nazionale dell’identificazione dei casi e tracciamento dei loro contatti”.

