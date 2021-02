Covid Treviso, positivi cinque operatori sanitari: “Non si erano vaccinati”



Non si erano vaccinati. E adesso sono risultati positivi al coronavirus. È quanto accaduto a 5 operatori della sanità dipendenti dell’Usl della Marca che non avevano risposto alla campagna organizzata dalla stessa azienda sanitaria per vaccinare contro il Covid tutto il personale in servizio negli ospedali trevigiani.

