Covid, Umbria e Bolzano verso la zona rossa. Molise, Campania ed Emilia arancioni



Dopo il monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità la cabina di regia, composta da membri del governo e del comitato tecnico scientifico, sarebbe orientata per far portare Umbria e Provincia autonoma di Bolzano in zona rossa. Molise, Campania ed Emilia Romagna invece finirebbero in arancione.

