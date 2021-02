Crisanti come Ricciardi: “Siamo nei guai: serve lockdown duro subito”



Anche il virologo Andrea Crisanti interviene per chiedere un nuovo lockdown in tutta Italia necessario a fermare la diffusione delle varianti del Covid-19 la cui contagiosità è molto più alta rispetto alla prima forma del virus. “Siamo nei guai e abbiamo bisogno di un intervento urgente ora – ha spiegato in un’intervista – mentre noi pensiamo agli impianti sciistici e a mangiare fuori”

