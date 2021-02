Crisanti dice che bisogna fare come l’Australia per battere il Covid: lockdown e tamponi a tappeto



Per combattere il coronavirus, secondo il virologo di Padova Andrea Crisanti, il modello è l’Australia. Dove due settimane fa si sono registrati cinque casi e sono state messe in lockdown mezzo milione di persone, facendo nel frattempo tamponi a tappeto: “Si fa così. Dopo un anno ancora non abbiamo imparato”, ha detto.

