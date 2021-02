Dall’1 marzo addio ai vecchi Pin per accedere ai servizi della Pa: servirà Spid



Cambiano le modalità per accedere ai servizi online della pubblica amministrazione: dal primo marzo non sarà più possibile, per i privati cittadini, accedere attraverso le vecchie credenziali e i precedenti Pin utilizzati in passato. Sarà necessario ricorrere a Spid o, in alternativa, alla Carta d’identità elettronica o alla Carta nazionale dei servizi. Per i servizi di Agenzia delle Entrate scadranno presto anche le credenziali Fisconline.

