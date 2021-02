Dall’Inail verso il no al risarcimento dei sanitari che non si vaccinano contro il Covid



I sanitari che non si vaccinano ma che contraggono l’infezione da Covid-19 in corsia potrebbero non avere alcun risarcimento da infortunio sul lavoro. È questo l’orientamento dell’Inail dopo l’apertura di una istruttoria nei confronti di 15 dipendenti dell’ospedale San Martino di Genova che hanno contratto il Covid dopo aver detto di no al vaccino.

