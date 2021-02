Daniele dice addio al letto in un parcheggio: “Ho rischiato di morire per il freddo”



Paga il mantenimento ai figli ma non riesce a pagare l’affitto pur avendo un lavoro, il suo stipendio non glielo consente. Dopo aver vissuto per mesi da clochard in giro per Torino ha conosciuto la Casa dei Padri Separati. Daniele abbandona finalmente il suo letto in un parcheggio sotterraneo per un posto caldo che lo aiuterà a ricostruire la sua vita.

Continua a leggere



Paga il mantenimento ai figli ma non riesce a pagare l’affitto pur avendo un lavoro, il suo stipendio non glielo consente. Dopo aver vissuto per mesi da clochard in giro per Torino ha conosciuto la Casa dei Padri Separati. Daniele abbandona finalmente il suo letto in un parcheggio sotterraneo per un posto caldo che lo aiuterà a ricostruire la sua vita.

Continua a leggere

Continua a leggere