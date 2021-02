Davide Devenuto: “Vi spiego perché non ho ancora sposato Serena Rossi dopo la proposta in tv”



Era febbraio 2019, quando Davide Devenuto emozionava gli spettatori di Domenica In facendo una proposta di matrimonio a Serena Rossi in diretta tv. “Ci sposiamo nel 2020”: aveva assicurato l’attore, mentre la sua compagna sembrava spiazzata. Il matrimonio, per il momento, non è stato ancora celebrato. Devenuto ha spiegato il motivo a Fanpage.it.

Continua a leggere



Era febbraio 2019, quando Davide Devenuto emozionava gli spettatori di Domenica In facendo una proposta di matrimonio a Serena Rossi in diretta tv. “Ci sposiamo nel 2020”: aveva assicurato l’attore, mentre la sua compagna sembrava spiazzata. Il matrimonio, per il momento, non è stato ancora celebrato. Devenuto ha spiegato il motivo a Fanpage.it.

Continua a leggere

Continua a leggere