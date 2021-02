Delitto di Bolzano, ritrovati nell’Adige gli scarponi di Peter Neumair



Ritrovati nell’Adige gli scarponi di Peter Neumair. Mentre si attendono novità riguardo all’autopsia sul corpo di Laura Perselli, ripescato sabato dalle acque dello stesso fiume, sembra non vi siano dubbi sul fatto che gli scarponi recuperati in questi giorni appartengano proprio a Peter, padre di Benno Neumari, in carcere per il duplice omicidio dei genitori.

