Diletta Leotta e Can Yaman vicini al bacio di San Valentino



Nel giorno degli innamorati Diletta Leotta e Can Yaman hanno trascorso una domenica romantica in riva al mare, godendosi il tramonto di La Spezia che fa da cornice per il loro primo (quasi) bacio social. È la conduttrice DAZN a postare sul suo profilo Instagram il romantico scatto. L’attore turco sembrerebbe averla sorpresa raggiungendola nella città ligure, dove Diletta ha trascorso il weekend per via della partita La Spezia – Milan.

