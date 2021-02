Donna di 96 anni lascia 25 milioni di eredità alla badante, diverse Ong e ospedali



Marisa Cavanna, insegnante 96enne di discendenze nobili, ha deciso di lasciare in eredità 25 milioni da dividere tra la badante, diverse Ong e alcuni ospedali genovesi. La donna si è inoltre dichiarata disponibile alla donazione degli organi e ha chiesto di lasciare l’affitto pagato per il personale domestico per almeno sei mesi.

