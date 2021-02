Dove si torna a scuola oggi e cosa succede nelle mini zone rosse Covid



Da oggi, lunedì 8 febbraio, tornano in classe, al 50%, gli studenti delle superiori della Sicilia, che ancora mancava all’appello delle regioni dove sono riprese le lezioni in presenza. Tuttavia, non mancano le eccezioni: in alcuni comuni, infatti, alcuni istituti sono stati chiusi e si è tornati alla didattica a distanza a seguito dello scoppio di una serie di focolai collegati alle varianti del Covid-19.

