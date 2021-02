Dramma a Genova, negoziante accoltellata a morte per strada: caccia al killer



Una donna di 60 anni, Clara C., è stata accoltellata a morte in via Colombo, nel pieno centro di Genova. In tutta la città è partita la caccia al killer, che è corso fuori dal negozio verso via della Consolazione, inseguito da alcune persone che però non sono riuscite a bloccarlo. È stata colpita due volte, all’addome e al collo.

