È finita tra Taylor Mega e Tony Effe, i motivi della rottura



Taylor Mega annuncia che la sua storia d’amore con Tony Effe della Dark Polo Gang è finita. “Sono felice per i bei ricordi, è stata una bellissima storia”, chiarisce la splendida influencer. Il trapper, popolarissimo sui social, ha preferito non aggiungere altro rispetto a quanto già detto dalla ex compagna.

