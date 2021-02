È morto Arturo Di Modica, lo scultore italiano famoso per il Toro di Wall Street



Arturo Di Modica è morto a 80 anni nella sua casa di Ragusa. L’artista soffriva da tempo per un tumore. Era famoso per la realizzazione del Toro di Wall Street, una delle sculture più amate di New York che rappresenta la forza dell’economia statunitense. Prima di morire aveva realizzato un’opera da regalare alla sua città d’origine, Vittoria.

