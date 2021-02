Ecco la mano di Nek dopo l’incidente con la sega circolare: “La sento rinascere”



Il cantante mostra per la prima volta la sua mano dopo il drammatico incidente che poteva costargli caro: “Ecco la mia mano oggi. La sento reagire con me. La sento lentamente risvegliarsi come da un lungo letargo, come se rinascesse di nuovo”. La riabilitazione non è ancora conclusa, ma il cantante sta molto meglio.

