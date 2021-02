Emergenza varianti Covid in Umbria, un nuovo ricovero ogni ora: “Colpiti da due virus insieme”



Gran parte dell’Umbria è messa in ginocchio dalle varianti brasiliana e inglese del Coronavirus: solo oggi arrivano a 500 i ricoverati negli ospedali umbri, ben 16 in più di ieri, quando era stato toccato il primo record per numero di posti letto occupati, 77 dei quali in terapia intensiva. La situazione più difficile in provincia di Perugia, da oggi zona rossa.

