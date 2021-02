“Ero schiavo della cocaina, ma qui mi sono ritrovato”: la vita in una comunità di recupero



Viaggio all’interno de La Rupe, comunità maschile per adulti con problemi di dipendenza, vicino Bologna. “Non è facile, ma senza aiuto non avrei capito certi meccanismi” racconta un ospite. Niente telefonini per il primo mese, uscite organizzate successivamente e rientro lento in società, passando per il lavoro in laboratorio e attività di gruppo. “Non ci sono cancelli, ogni giorno si sceglie di proseguire” spiegano i responsabili.

