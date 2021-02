Fa pipì davanti a un negozio e l’amico non lo difende: lui in risposta gli taglia un lobo



Avrebbe accoltellato l’amico dopo che quest’ultimo non ha preso le sue difese durante una discussione con un commerciante. Il 40enne arrestato per tentato omicidio avrebbe infatti urinato nei pressi di un’attività commerciale e il suo conoscente di 55 anni non si sarebbe fatto avanti per difenderlo dall’ira di una terza persona. Per questo motivo lo avrebbe accoltellato e gli avrebbe tagliato il lobo di un orecchio.

