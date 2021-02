Faenza, caso Ilenia Fabbri, una donna accusa l’ex marito: “Mi chiese aiuto per far male alla moglie”



Una donna, in passato legata a Claudio Nanni, indagato per omicidio in concorso con persona ignota della sua ex compagna, ha raccontato agli inquirenti che l’uomo le avrebbe chiesto aiuto per trovare qualcuno disposto a fare del male a Ilenia Fabbri. E non è l’unica testimonianza raccolta in questo senso.

