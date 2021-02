Faenza, le denunce di Ilenia Fabbri contro l’ex: “Mi pedina con il gps”



Continuano le indagini sul delitto di Faenza, che secondo gli inquirenti sarebbe stato commissionato da un mandante. Per questo motivo, l’ex marito di Ilenia Fabbri è indagato per concorso in omicidio con una persona attualmente ignota. Le forze dell’ordine hanno sequestrato la sua abitazione e la sua officina aperta nel 2004.

