Fedez: “Combatto l’ansia con la terapia e i tarocchi della nonna”



Sanremo 2021 è alle porte. E anche il parto di Chiara Ferragni. È un momento importante per Fedez che non solo sta per salire per la prima volta tra i big in gara al Festival, ma sta anche per diventare papà per la seconda volta. Il rapper si racconta in un’intervista a Gente e confessa di soffrire di attacchi d’ansia. Poi sdrammatizza: “Ho sempre un’immaginetta di buon auspicio di Michael Jordan. Ma quello che mi rilassa di più è vedere le interviste di Totti su Youtube”.

