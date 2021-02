Femminicidio Cortesano, per l’ex di Deborah accuse da ergastolo



Uccise l’ex compagna a colpi di accetta nel suo capanno nelle campagne di Cortesano. Per l’ex di Deborah, mamma 42enne di 4 figli, vi sono le accuse di premeditazione e crudeltà che potrebbero valergli l’ergastolo. I legali stanno aspettando di ascoltare l’indagato Lorenzo Cattoni, al momento ricoverato in ospedale dopo il tentativo di suicidio in carcere.

Continua a leggere



Uccise l’ex compagna a colpi di accetta nel suo capanno nelle campagne di Cortesano. Per l’ex di Deborah, mamma 42enne di 4 figli, vi sono le accuse di premeditazione e crudeltà che potrebbero valergli l’ergastolo. I legali stanno aspettando di ascoltare l’indagato Lorenzo Cattoni, al momento ricoverato in ospedale dopo il tentativo di suicidio in carcere.

Continua a leggere

Continua a leggere