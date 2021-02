Femminicidio di Faenza, il compagno di Ilenia: “Volevo sposarla, avevamo già le fedi”



“Ilenia ed io portavamo già le fedi al dito nelle quali dovevamo far incidere la nostra data”. Prima che venisse assassinata in casa a Faenza, Ilenia Fabbri e il compagno, Stefano Tabanelli, avevano progettato le nozze. Per la procura. che ha indagato l’ex marito della vittima, Claudio Nanni, il movente del delitto sarebbe di tipo economico.

