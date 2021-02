Femminicidio Piera Napoli, il marito: “L’ho uccisa perché non mi amava più”



“L’ho uccisa dopo che mi ha detto di non amarmi più”. Queste le parole do Salvatore Baglione, l’uomo che ha massacrato con dieci coltellate la moglie Piera Napoli, domenica 7 febbraio a Palermo. Poco prima del delitto aveva scritto su Fb: “Il rispetto, gran bella parola… Peccato che non tutti ne conoscano il significato”.

