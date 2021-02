Ferito durante escursione, sopravvive per 7 notti al gelo in montagna assistito dal cane



Lieto fine per la disavventura di un escursionista friulano di 33 anni che, dopo essere rimasto ferito durante una escursione in montagna, è sopravvissuto per ben 7 notti al gelo in quota sulle Prealpi Giulie insieme al suo fidato amico di viaggio: l’immancabile cagnolino Ash. L’uom è stato recuperato dal soccorso alpino.

