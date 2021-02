Ferrara, Rossella uccisa in casa: aveva il cranio fracassato. Fermato il compagno



La donna 50enne lavorava in un’azienda biomedicale a Mirandola e da circa un anno viveva Doriano Saveri, bolognese di 45 anni: è stato lui a dare l’allarme sostenendo di averla trovata in una pozza di sangue nel bagno di casa. Ora è in carcere. Rossella lascia i due figli Vanni e Nicolò, di 32 e 27 anni, avuti dall’ex marito Giuseppe.

