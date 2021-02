Festa clandestina a Rivoli, in 80 ammassati e senza mascherina: “Dite che dovete fare la spesa”



Gli agenti del Commissariato di Rivoli, a pochi passi da Torino, hanno scoperto una festa clandestina in un circolo privato di Corso Francia a cui stavano partecipando una ottantina di persone di età compresa tra i 40 e i 50 anni senza alcun rispetto per le norme anti Covid. Tuttavia, gli avventori, avvertiti da una persona che faceva da palo, strategicamente collocato all’ingresso, sono scappati in massa nel garage nel tentativo di evitare i controlli. Denunciato il proprietario del locale.

