Festa per i 18 anni all’interno di una limousine nel Palermitano: multati 8 ragazzi



Non potendo organizzare una festa in un locale, otto ragazzi hanno deciso di festeggiare i 18 anni di uno di loro noleggiando una limousine adibita a discoteca per l’occasione. Gli agenti li hanno fermati e multati per il mancato rispetto delle norme anti Covid e delle leggi anti assembramento.

