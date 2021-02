Fine settimana in zona gialla in quasi tutta Italia: in città scattano misure anti-assembramenti



Con l’Italia quasi tutta in zona gialla le grandi città mettono a punto dei piani specifici per evitare assembramenti nel corso del weekend che potrebbero essere fonte di diffusione del Coronavirus. In città come Roma, Milano, Firenze centri, le vie dello shopping e della movida sorvegliati speciali.

