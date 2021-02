Firenze, positivo al Covid ruba in un negozio e morde il vigilante per darsi alla fuga



È stato arrestato con l’accusa di furto il ragazzo di 23 anni fermato da un vigilante mentre provava a portare via da un negozio di Firenze circa 400 euro di merce. Il giovane però è stato portato in ospedale a causa del suo forte stato di agitazione: una volta in nosocomio è stato sottoposto al tampone ed è risultato positivo al Covid-19.

