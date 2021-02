Firenze, si schianta in scooter con un’auto contromano: muore un 50enne



Viaggiava sul suo scooter come ogni giorno, ma questa volta si è scontato con un’automobile che viaggiava contromano a velocità sostenuta. Il conducente dell’automobile non si sarebbe fermato per prestare soccorso, abbandonando l’auto poco lontano e tentando la fuga a piedi. Le forze dell’ordine sono impegnate in tutti i rilievi del caso.

