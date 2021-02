Flora Canto è incinta per la seconda volta: “Ti abbiamo voluto e cercato tanto”



Flora Canto ed Enrico Brignano si preparano a diventare genitori per la seconda volta. Come fa sapere l’attrice con uno scatto pubblicato su Instagram, la coppia non è ancora a conoscenza del sesso del nascituro, ma la compagna dell’attore romano ha dichiarato: “Ti abbiamo desiderato, voluto e cercato tanto”.

